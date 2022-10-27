В Югре 27 октября 2022 года похолодает до -13 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах изморозь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, при прояснениях до -13 °С, днем -3, +2°С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5, -7 °С, днем около 0 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.