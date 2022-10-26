Власти Югры окажут поддержку семье погибшего жителя Нефтеюганска

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соцсети

Власти Югры окажут поддержку семье погибшего в ходе спецоперации жителя Нефтеюганска. Во время выполнения задач специальной военной операции погиб житель Нефтеюганска Игорь Кузнецов. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего.

Как сообщили на официальной странице правительства региона в соцсети, Игорь Кузнецов родился 6 декабря 1968 года в городе Сороки Молдавской ССР. А в Нефтеюганск он приехал в 2000 году, но с 2013 года жил в Москве. Игорь поддерживал отношения с родственниками и принимал активное участие в жизни и воспитании дочерей, которые остались в Нефтеюганске.

В августе 2022 года Игорь Кузнецов заключил контракт с Минобороны России о прохождении военной службы. Извещение о его гибели получила сестра погибшего и его бывшая супруга, которые проживают в Нефтеюганске.

- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа оказывает семье погибшего всю необходимую помощь в соответствии с мерами поддержки, предусмотренными законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей - сказано в сообщении на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа Югры в соцсети.