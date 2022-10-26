В столице Югры пройдет форум «Независимость – в движении»

Фото: Городской информационный центр

Ханты-Мансийск 1-2 ноября станет площадкой создания проектов для людей с ограниченными возможностями. В окружной столице пройдет форум «Независимость – в движении».

Тему обсудят вместе с приглашенными экспертами и спикерами, которые зарекомендовали себя в сфере инклюзии. А победители мозгового штурма смогут претендовать на грант Президента России.

Победителями станут сразу несколько проектов и первые полгода их будут сопровождать вице-президент АНО "Центр внедрения и развития инклюзивных технологий" Владимир Васкевич и директор по развитию МОО «Инклюзивный ресурсный центр» Алексей Транцев. Кроме обучения гости форума увидят работы фотографа Юлии Отрощенко на выставке «Особенная красота», а позже встретятся с ней на творческой встрече. Также зрителям покжут фильм «Любовь с ограничениями» и предоставят возможность пообщаться с двумя актерами ленты – Сергеем Кутергиным и Тимуром Боканчей.

Окончанием форума станет большой гала-концерт и спектакль «НЕсказки», ставший победителем конкурса президентских грантов.