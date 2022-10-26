Фото: администрация Нефтеюганска

Сегодня из Нефтеюганска отправился еще один автобус с мобилизованными. Всего сегодня отправили 23 человека, среди которых 11 жителей Нефтеюганска. Они уехали в военную часть города Чебаркуль для прохождения обучения и последующего участия в СВО.

Нефтеюганцы прошли регистрацию у сотрудников военкомата в сборном пункте мобилизации и смогли проконсультироваться у специалистов департамента образования, социальной защиты, медиков и юристов.

В дорогу парни получили наборы продовольствия, медикаменты и другие предметы, необходимые в службе. Мобилизованных провожали близкие, представители городской и районной администрации, общественники и ветераны боевых действий.