В Нижневартовске задержали полицейские задержали троих подозреваемых в хранении наркотиков

В Нижневартовске по подозрению в хранении наркотиков полицейские задержали троих мужчин Фото: Татьяна Коркина

По подозрению в хранении наркотиков сотрудники полиции задержали в Нижневартовске троих мужчин.

Инспекторы ДПС остановили для проверки документов легковой автомобиль, за рулем которого находился 24-летний житель Стрежевого. Водитель вел себя беспокойно и заметно нервничал, поэтому полицейские решили проверить его транспорт.

В итоге автоинспекторы обнаружили и изъяли полимерный пакет с синтетическим наркотики в пепельнице. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством массой более 1 грамма.

Затем полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который купил и хранил в пачке от сигарет наркотик для личного употребления. При досмотре у парня нашли аналогичное вещество.

Кроме того, наркотики нашли ещё у одного местного жителя. Полицейские заметили мужчину на одной из улиц. Он озирался по сторонам и внимательно осматривался, при этом сверяясь с мобильным телефоном. Правоохранители нашли у него в телефоне подозрительную переписку. Югорчанин не стал скрывать, что пытался найти закладку, и показал тайник с запрещенным веществом.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.