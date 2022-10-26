Более 3 млн рублей направили энергетики на ремонт ЛЭП в Югре

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В Югре энергетики выполнили ремонт линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Атымья», участвующей в электроснабжении производственных объектов компании «Газпром трансгаз Югорск» и части территории Советского района, на которой проживают 80 тысяч человек. Стоимость работ составила более 3,5 млн рублей.

На линии протяженностью 191 километр «Россети Тюмень» усилили 13 опор, заменили дефектные изоляторы, смонтировали поддерживающие зажимы и гасители вибрации. Устройства применяются для защиты проводов от изморозевых отложений, ветровой нагрузки и других природных воздействий. Для сохранения биологического разнообразия Югры и обеспечения надежного электроснабжения потребителей энергетики установили на ЛЭП более 100 птицезащитных устройств.

Выполненные компанией «Россети Тюмень» мероприятия повысили надежность электроснабжения 8 населенных пунктов, на территории которых находятся более 100 социально значимых объектов.