Продавец из Нижневартовска уже дважды продал алкоголь подросткам и теперь ответит за это по закону Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя, который продал алкоголь несовершеннолетнему.

Как оказалось, обвиняемый, работая в одном из магазинов города дважды продал несовершеннолетним алкогольные напитки. В первом случае в мае 2021 года он отделался административным наказанием. Но должных выводов для себя продавец не сделал и в апреле 2022 года вновь продал спиртной напиток подростку.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что жительница Когалыма отдала мошенникам все свои сбережения и взяла для них кредит.