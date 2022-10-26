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НовостиПроисшествия26 октября 2022 10:55

Продавец из Нижневартовска уже дважды продал алкоголь подросткам и теперь ответит за это по закону

Сейчас уголовное дело направлено в суд
Евгений Значковский
Продавец из Нижневартовска уже дважды продал алкоголь подросткам и теперь ответит за это по закону

Продавец из Нижневартовска уже дважды продал алкоголь подросткам и теперь ответит за это по закону

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя, который продал алкоголь несовершеннолетнему.

Как оказалось, обвиняемый, работая в одном из магазинов города дважды продал несовершеннолетним алкогольные напитки. В первом случае в мае 2021 года он отделался административным наказанием. Но должных выводов для себя продавец не сделал и в апреле 2022 года вновь продал спиртной напиток подростку.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что жительница Когалыма отдала мошенникам все свои сбережения и взяла для них кредит.