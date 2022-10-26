В Югре расследуют убийство 50-летней женщины

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре расследуют убийство 50-летней местной жительницы. Следователи возбудили дело.

- Тело потерпевшей обнаружено 26 сентября 2022 года около 16 часов без признаков жизни сожителем женщины. Мужчина сообщил приехавшей бригаде скорой медицинской помощи и правоохранительным органам о том, что женщина внезапно перестала дышать. Однако судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти явилось удушение - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, во время ссоры 41-летний сожитель накрыл голову женщины подушкой, лишив её возможности дышать. Подозреваемый задержан и под тяжестью улик он во всём сознался.

По уголовному делу проводится расследование.