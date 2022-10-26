В Югре за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 76 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре на зафиксировано 248 632 случая коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 19, Ханты-Мансийске - 20, Нефтеюганске - 8, Нягани - 8, Сургутском районе - 1, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 1, Мегионе - 2, Югорске - 1, Когалыме - 1, Кондинском районе - 4, Пыть-Яхе - 2, Березовском районе - 8.

На момент выявления у 75 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 76 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 357 человек, всего прошли обследование 3 526 046.

За весь период от COVID - умерли 2 587 человек. За сутки выписались по выздоровлению 117 человек, за весь период пандемии вылечились 244 471 житель Югры.