Югорчанка, пытаясь снять порчу со своих золотых изделий, стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Жительница Ханты-Мансийска, пытаясь снять порчу со своих золотых изделий, стала жертвой мошенников.

О некой гадалке, которая проводит свои сеансы удаленным способом 46-летней югорчанке рассказала одна из подруг. Женщина списалась с колдуньей в одном из мессенджеров и обговорила детали предстоящего заказа. Кроме гадания на судьбу, женщина хотела очистить золотые украшения от проклятья.

Воспользовавшись услугами транспортной компании, северянка отправила в один из населенных пунктов Тульской области посылку – а в ней: постельное белье для «выкладывания дороги судьбы», конфеты – для раздачи в качестве милостыни и 4 золотых изделия на сумму почти 100 тысяч рублей для очищения от сглазов и избавления от порчи. А еще она перевела за услуги гадалки 8,5 тысяч рублей.

Получив посылку, колдунья перестала отвечать на звонки. А жительница Ханты-Мансийска поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.