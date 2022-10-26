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НовостиПроисшествия26 октября 2022 7:38

Югорчанка, пытаясь снять порчу со своих золотых изделий, стала жертвой мошенников

Женщина отдала ей свои украшения и заплатила за услуги, которые не получила
Павел Посевин
Югорчанка, пытаясь снять порчу со своих золотых изделий, стала жертвой мошенников

Югорчанка, пытаясь снять порчу со своих золотых изделий, стала жертвой мошенников

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Ханты-Мансийска, пытаясь снять порчу со своих золотых изделий, стала жертвой мошенников.

О некой гадалке, которая проводит свои сеансы удаленным способом 46-летней югорчанке рассказала одна из подруг. Женщина списалась с колдуньей в одном из мессенджеров и обговорила детали предстоящего заказа. Кроме гадания на судьбу, женщина хотела очистить золотые украшения от проклятья.

Воспользовавшись услугами транспортной компании, северянка отправила в один из населенных пунктов Тульской области посылку – а в ней: постельное белье для «выкладывания дороги судьбы», конфеты – для раздачи в качестве милостыни и 4 золотых изделия на сумму почти 100 тысяч рублей для очищения от сглазов и избавления от порчи. А еще она перевела за услуги гадалки 8,5 тысяч рублей.

Получив посылку, колдунья перестала отвечать на звонки. А жительница Ханты-Мансийска поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.