Житель Сургутского района не справился с управлением и въехал на авто в забор

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Центральная в селе Локосово Сургутского района, 38-летний водитель автомобиля «УАЗ Patriot», не снизил вовремя скорость, не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП водитель и его пассажир, 33-летний мужчина, получили травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что ухудшение погоды условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, водителям требуется выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, выполнять предписание дорожных знаков и исключить совершение резких маневров.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 12 водителей в состоянии опьянения и 5 – за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечено 62 водителя и 32 – за нарушение правил перевозки детей.