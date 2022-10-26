За сутки двое мужчин обокрали сразу два дачных участка

За сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 27.

В Советском мужчина, находясь в магазине по улице Гастелло, похитил со стола сотовый телефон и через мобильный банк перевел 13 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был судим за кражу.

В Сургуте у подъезда дома по проспекту Ленина задержан мужчина с пакетиком из полимерной пленки с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. Исследование показало, что вещество является наркотиком массой 0,84 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее молодой человек уже был судим за кражу.

А сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска установлены подозреваемые в двух кражах. Так, двое мужчин, повредив навесной замок проникли в сарай, расположенный на дачном участке по улице Набережная в СОНТ «Нефтяник» и украли 4 колеса с литыми дисками на летней резине, бензиновую пилу и мотокультиватор общей стоимостью 97 тысяч рублей. А через несколько дней те же подозреваемые в вечернее время также взломали навесной замок с дачного дома в СОНТ «Ягодка» и вынесли электроинструменты на сумму более 17 тысяч рублей, а затем сдали их в комиссионный магазин.

Возбуждено уголовное дело.