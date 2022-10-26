В Нижневартовске вместо площадки для сбора снега и парковки машин появилась зона отдыха

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В 14 микрорайоне Нижневартовска появилось новое дворовое пространство. Изменились внешняя и внутренняя территории вокруг дома. Теперь, как рассказали в городской администрации, на месте неприглядного пустыря, который служил площадкой для сбора снега и парковки машин, появилась зона отдыха с детским городком, скамейками, тротуарами.

Там появилась входная группа подъездов и пространство на первом этаже, отремонтированы внутриквартальные проезды. Инициатором проекта стала Олеся Вихляева и неравнодушные жителей дома №76 по улице Мира. Идею поддержали власти Нижневартовска.

- Жители нашего дома очень хотели, чтобы были оборудованы парковочные места, зона отдыха. Всем преобразованиям очень рады. У дома появилась парковка, движение автомобилей стало упорядочено. Отдельно отмечу работу специалистов управления капитального строительства, которые курировали проект. Особая моя гордость – входная группа. Была идея поменять внешний вид подъездов, сохранив при этом монолитность дома. Считаю, что получилось, - рассказала Олеся Вихляева.