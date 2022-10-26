Фото: Волонтёры Пошива

В Урае волонтёры пошива помогают мобилизованным, а именно: вяжут и шьют вещи, которые так необходимы нашим бойцам на передовой. Практически все швеи города задействованы в благородном деле на безвозмездной основе. Об этом сообщили в администрации города.

Так, всего за две недели волонтёры отшили около 50-ти спальников, балаклав, плащ-палаток. Как рассказывают сами мастерицы, работа кипит и днём, и ночью. Кроме этого он шьют флисовые кофты, варежки, тёплые носки, шапки и перчатки.

Напомним, мы писали ранее о том, что к Югре мобилизованный блогер за час собрал более 121 тысячи рублей на квадрокоптер для нужд своего подразделения.