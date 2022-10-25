В центральном фойе «Арены-Югра» в Ханты-Мансийске открыли пункт сбора гуманитарного груза

Фото: ХК "Югра"

В Ханты-Мансийске открыли еще один пункт сбора гуманитарного груза для мобилизованных хантымансийцев. Он появился в центральном фойе «Арены-Югра».

Неравнодушные жители Ханты-Мансийска в перерывах между захватывающими хоккейными баталиями могут передать мобилизованным военнослужащим продукты длительного хранения, товары первой необходимости, медикаменты, письма и детские рисунки.

Собранные вещи передадут гуманитарному добровольческому корпусу, который доставит собранные посылки солдатам. Ближайший домашний матч хоккейного клуба «Югра» пройдет 26 октября.