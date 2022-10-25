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НовостиОбщество25 октября 2022 14:30

В Сургуте собрали спортивный инвентарь для жителей Донбасса

Инвентарь планируют передать в одну из спортивных школ Донецкой или Луганской Народной Республики
Дмитрий Кошелев
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Сургуте представители национальных общин передали в гуманитарный корпус спортивный инвентарь для жителей Донбасса. Деньги для его покупки югорчане собрали на благотворительном турнире, который организовали вместе со спортивными федерациями округа. От продажи билетов земляки выручили больше 300 тысяч рублей. На эти деньги купили шлемы, перчатки и груши для бокса.

Инвентарь планируют передать в одну из спортивных школ Донецкой или Луганской Народной Республики. Экипировки хватит на открытие двух боксерских секций.

Напомним, мы писали ранее о том, что выдача рюкзаков мобилизованных продолжается и продлится до 29 октября.