Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске действует центр подготовки для вартовчан, подлежащих призыву (в том числе находящихся в резерве). Его организовали при РОО Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство» в клубе «Юный спецназовец».

Руководитель организации Евгений Горчаков рассказал, что ассоциация объединяет ветеранов спецподразделений, которые имеют боевой опыт.

- С самых первых минут мы включились в работу. Были на связи с мобилизованными парнями. Среди сотрудников нашей организации также есть призванные на службу. Наш клуб специализируется на армейской, тактической, спортивной подготовке молодежи и взрослых. Сейчас клуб посещают 100 человек. Создали группу по подготовке резервистов. Закупили необходимый инвентарь. Подростки тренируются днем, вечером - добровольцы, - рассказал Евгений Горчаков.

По его словам, курсы проходят три раза в неделю с 20 часов 30 минут до 22 часов по адресу: улица Чапаева, 36, строение №2 («Юный спецназовец»).

Идея создания центров подготовки принадлежит общественным организациям Нижневартовска. Данное направление поддержал глава города Дмитрий Кощенко.