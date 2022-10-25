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НовостиОбщество25 октября 2022 13:03

Администрация Урая возмутилась поведением вандалов на деткой площадке

Молодые люди сломали детские качели
Виктория Терина
Администрация Урая возмутилась поведением вандалов на деткой площадке

Администрация Урая возмутилась поведением вандалов на деткой площадке

Фото: Юлия Кучеренко

Администрация Урая возмутилась поведением вандалов на деткой площадке «Солнышко» и опубликовала видео, как молодые люди качаются на детских качелях, а после того как качели под тяжестью молодого человека качели рвутся они покидают площадку.

- Мы неоднократно публиковали информацию о вандализме и порче общегородского имущества. И снова призываем всех урайцев к бережному отношению. Игровые формы и качели, в первую очередь, предназначены для маленьких детей. У них есть определенная износостойкость, которая, в том числе, зависит и от веса - прокомментировали в городской администрации.

Представили администрации обратились к урайцам с призывом беречь город и общегородское имущество. А также отмечают, что все неправомерные поступки попадают на камеры «Безопасного города», а видеофиксация ведется круглосуточно.