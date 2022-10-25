Администрация Урая возмутилась поведением вандалов на деткой площадке Фото: Юлия Кучеренко

Администрация Урая возмутилась поведением вандалов на деткой площадке «Солнышко» и опубликовала видео, как молодые люди качаются на детских качелях, а после того как качели под тяжестью молодого человека качели рвутся они покидают площадку.

- Мы неоднократно публиковали информацию о вандализме и порче общегородского имущества. И снова призываем всех урайцев к бережному отношению. Игровые формы и качели, в первую очередь, предназначены для маленьких детей. У них есть определенная износостойкость, которая, в том числе, зависит и от веса - прокомментировали в городской администрации.

Представили администрации обратились к урайцам с призывом беречь город и общегородское имущество. А также отмечают, что все неправомерные поступки попадают на камеры «Безопасного города», а видеофиксация ведется круглосуточно.