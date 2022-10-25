В Югре раскрыли дело об изнасиловании, которое произошло в 2015 году Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 33-летнего жителя Нефтеюганска. Он обвиняется в изнасиловании и иных действия сексуального характера.

- Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов 5 микрорайона Нефтеюганска совместно с 25-летним на тот момент малознакомым жителем города, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 30-летней (на момент совершения преступления) местной жительницы - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Соучастник преступления задержан и в 2016 году осужден к 6 годам лишения свободы, а обвиняемый скрылся и длительное время проживал в разных регионах страны.

После тщательного расследования, в том числе благодаря дополнительным ориентировкам с описанием примет обвиняемого удалось установить его место нахождения и в сентябре текущего года он задержан и заключен под стражу.

Обвиняемый признал вину и уголовное дело передано в суд.