Жительница Когалыма отдала мошенникам все свои сбережения и взяла для них кредит Фото: Юлия Кучеренко

В полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили сотрудники службы безопасности банка и убедили её, что кто-то пытается оформить на неё кредит. Потерпевшей предложили опередить мошенников и оформить встречный кредит, а затем перевести деньги на безопасный счет.

Потерпевшая поверила аферистам, оформила несколько кредитов на сумму больше полутора миллиона рублей и перечислила их на счет, указанный злоумышленниками. Мошенники не остановились и убедили женщину, что все её сбережения также находятся под угрозой. В итоге северянка перевела аферистам почти один миллион восемьсот тысяч рублей личных сбережений на «безопасный» счет. Всего от действий аферистов женщина потеряла больше трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.