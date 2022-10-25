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НовостиОбщество25 октября 2022 10:49

В Сургуте состоялась очередная отправка мобилизованных

Перед отправкой в зону СВО мобилизованные пройдут подготовку в специальных учебных центрах
Виктория Терина
Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

В Сургуте состоялась очередная отправка мобилизованных сургутян и жителей Сургутского района в рамках частичной мобилизации.

Будущих бойцов пришли проводить родственники и друзья. Перед отправкой в зону СВО мобилизованные пройдут подготовку в специальных учебных центрах, где сформируют подразделения. Соотечественников вместе с их семьями проводили заместитель Главы города Сургута Анна Томазова, директор департамента общественных и внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова, а также военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

Как отметили в городской администрации, в рамках частичной мобилизации призваны граждане для выполнения важных боевых задач, а именно: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики, особенно имеющие подходящие военные специальности и боевой опыт.

Жители, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.