В Ханты-Мансийском районе в лесу заблудился ребенок Фото: Юлия Кучеренко

Накануне в районе базы отдыха «Добрино» Ханты-Мансийского района в лесу заблудился ребенок. На помощь выезжали сотрудники поискового отряда.

- В пути следования в лесной массив в районе базы отдыха «Добрино» Ханты-Мансийского района по сообщению: в лесном массиве, в районе базы отдыха «Добрино», заблудился ребенок, спасатели получили команду «отбой» – ребенок вышел самостоятельно, состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался - сообщает пресс-служба «Центроспаса-Югория».

Напомним, мы писали ранее о том, как в Советском районе двое мужчин заблудились в лесу. Спасатели вывели заблудившихся на дорогу и передали родственникам.