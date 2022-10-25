Четырнадцать югорских преподавателей приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Фото: страница Всероссийского форума классных руководителей в соцсети

Югорские преподаватели приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. От Югры в финал ФКР вышли 14 преподавателей. В целом на мероприятие приехали полторы тысячи педагогов из 89 регионов страны. Для участников прошли дискуссии, «круглые столы», мастер-классы.

- Поговорили о миссии педагога, о возможностях, о воспитании и об искусстве - все на карандаш, все в копилку. А ещё были встречи старых друзей и развиртуализация знакомых по сообществу, тысячи объятий и добрых слов, фотографии, открытки, чаты - всего было в избытке. Форум - это люди, классные руководители и кураторы СПО, – рассказала учитель истории и обществознания МБОУ «СШ 40» Нижневартовска Татьяна Кириченко.

Во время форума обсудили воспитательную и патриотическую составляющую в образовании, профориентацию, взаимодействие с родителями, инклюзивное образование. А также обсуждали самые актуальные для классного руководителя вопросы.

- Сколько удивительных людей нашей необъятной страны сегодня я встретила, мы разные, но есть у нас одна общая черта - любовь к своему делу, - отметила учитель из Нижневартовска Алсу Байдавлетова.