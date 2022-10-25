Больше 900 тысяч югорчан завершили вакцинацию от коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

По данным Роспотребнадзора Югры и окружного департамента здравоохранения в округе зарегистрировано 248 тысяч 556 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки число забелевшись увеличилось на 94. В ведомствах подтвердили, что на реанимационных койках с подтвержденным COVID-19 находятся 7 человек, из них 2 - на аппаратной поддержке.

Во время заседания оперативного штаба отметили, что в Югре продолжается добровольная вакцинация против ковида. По оперативным данным, за весь период в округ поступило больше 1,4 млн комплектов вакцины против коронавируса. Первым компонентом вакцины привиты 89,6 % от числа югорчан, которые при желании могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 86,1 % от того же числа - это более 900 тысяч человек.

- В соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 22 отменена необходимость сдачи ПЦР-тестов на коронавирус для непривитых россиян, приезжающих из-за рубежа; для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо заполнить анкету прибывающего в Россию. Документом упраздняется предписание для работодателей проинформировать сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов, — отметила Наталья Комарова.

Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский доложил, что коронавирусом продолжают болеть около 1,5 тысячи югорчан. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Помимо этого, Алексей Добровольский коснулся вопросов вакцинации против гриппа, сообщив, что иммунизация югорчан от вируса в ближайшие две недели будет полностью завершена.