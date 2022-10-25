Жительнице Нефтеюганска понравился интересный дизайн чужой сумки и она решила её украсть Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске в полицию обратилась 46-летняя жительница города. Она рассказала, что кто-то украл ее сумочку с личными вещами и сотовым телефонном. Материальный ущерб от преступных посягательств составил больше 17 тысяч рублей.

В этот день потерпевшая вместе с друзьями отдыхала в одном из кафе города. На протяжении всего вечера женщина беспечно покидала заведение, оставив личные вещи за своим столиком, а через некоторое время она обнаружила пропажу личных вещей. Полицейские нашли и задержали подозреваемую, которой оказалась 29-летняя горожанка. Женщина призналась, что совершила кражу из-за интересного дизайна сумочки. Она положила краденую сумку в свой рюкзак и покинула заведение.

Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.