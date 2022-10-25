Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 октября 2022 года увеличилось на 94 человека Фото: Юлия Кучеренко

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 248 556 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 94 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 31, Нижневартовске - 16, Ханты-Мансийске - 7, Нефтеюганске - 11, Нягани - 1, Сургутском районе - 1, Советском районе - 2, Урае - 2, Нефтеюганском районе - 10, Когалыме - 5, Октябрьском районе - 1, Пыть-Яхе - 3, Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 91 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 93 случаях. За сутки на COVID обследованы - 683 человек, всего прошли обследование 3 524 689.

За весь период от COVID - умерли 2 585 человек. За сутки выписались по выздоровлению 179 человек, за весь период пандемии вылечились 244 354 югорчанина.