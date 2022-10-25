За день 15 югорчан стали жертвами мошенников и обратились с заявлением в полицию Фото: Татьяна Коркина

За день в полицию обратились 15 югорчан и сообщили о том, что они стали жертвами мошенников. Потерпевшими стали жители Сургута, Когалыма, Сургутского и Нефтеюганского районов, Урая, Югорска, Нижневартовска и Лангепаса. В итоге жители Югры потеряли больше 6 миллионов 155 тысячи рублей.

Так, одной из жертв мошенников стала сургутянка, которой позвонили неизвестные и сообщили, что на ее имя мошенники хотят оформить кредит. Для предотвращения этих действий она сообщила код от сервисного номера банка, код из смс-сообщения, тем самым предоставив доступ к своему приложению «Мобильный банк». После чего мошенник оформил на имя женщины потребительский кредит и списал больше 448 тысяч рублей.

В Лангепасе женщина, желая купить одежду в одной из соцсетей, перевела мошенникам больше 10 тысяч рублей. Жительница Сургутского района, в надежде заработать на инвестициях, потеряла больше 16 тысяч рублей. А еще одна сургутянка лишилась 3 тысяч рублей, желая снять в аренду квартиру, переведя злоумышленнику залог. Но тот перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.