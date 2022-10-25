В Сургутском районе фестиваль косплееров «Югракон» собрал больше тысячи человек

Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе прошел фестиваль косплееров «Югракон». Он собрал в этом году максимальное количество участников.

Масштабный региональный фестиваль фантастики, комиксов и косплея «Югракон-2022» состоялся в КСК "Атлант" с.п. Солнечный. В течение дня мероприятие посетили больше тысячи человек, которым нравится научная фантастика, комиксы, видеоигры, аниме, и прочие культурно-просветительские течения в России и других странах.

Участники «Югракона-2022» встретились с российскими знаменитостями в мире гик-культуры, посетили мастер-классы, погрузились в фантастические вселенные, зрелищное шоу, дефиле поклонников косплея, аллею мастеров и многое другое.

Открыл фестиваль глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

-То, что я увидел, меня очень радует, очень круто. То, что 4 года назад начиналось как некая авантюрная затея, становится визитной карточкой Сургутского района. Наверное, не меньше, чем бардовский фестиваль,. Поэтому нужно продолжать развивать, выходить на новый уровень. Хочу поблагодарить всех участников, кто пришел в костюмах. Вы выглядите очень круто, просто фантастически. Поэтому такие мероприятия проводятся и могут быть только благодаря вам. Мне, кажется, что в эпоху интернета, в эпоху цифровизации увидеть друг друга, пообщаться – это круто. Для меня, как для человека, который мог в молодости за ночь прочитать книжку Ефремова, Булычева, Брэдбери или Азимова , кажется это очень важным и нужным. Чтобы особенно молодежь не забывала шелест бумажных страниц, читала, развивалась, становилась культурнее, - поделился Андрей Трубецкой.

В фестивале участвовали косплееры из таких городов как Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут и др. Зрители смогли оценить фантастических созданий из других миров, отважных супергероев и прекрасных принцесс, боевых роботов и любимых персонажей из мультфильмов.