Водителя из Югры подвели летние шины и он попал в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 210 километре автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе, 38-летний водитель автомобиля «Honda» не выбрал безопасную скорость движения, не учёл погодные условия и в результате автомобиль занесло и он опрокинулся. В результате ДТП водитель и его пассажир, 38-летний мужчина, получили травмы. Как отметили в ГИБДД, у автомобиля были летние шины.

За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 14 водителей в состоянии опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 29 водителей и 32 – за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что необходимо заранее подумать о смене шин на зимние. Рекомендуется их менять, когда дневная температура воздуха будет устойчиво держаться в районе +5, +7°C, потому что ночная, утренняя и вечерняя температуры в эти дни могут опускаться до 0 или даже минусовой.