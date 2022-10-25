Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба и призывной комиссии по мобилизации. На прошлой неделе, а именно с 19 по 22 октября в Югре прошли торжественные проводы мобилизованных.

В регионе продолжает работу региональный штаб #МыВместе по восьми направлениям. Волонтеры помогают организовать мероприятия. Как отметили на заседании, выдача рюкзаков мобилизованных продолжается и продлится до 29 октября.

Кроме того, подчеркнули, что югорчане, заключившие контракт на прохождение военной службы, освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилн и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Также принято решение, что Сургутский государственный университет снизит размет платы за обучение для детей мобилизованных граждан на 50%

Кстати, жители поселка Луговской присоединились к одному из проектов, чтобы оказать помощь мобилизованным. Они вяжут теплые вещи для военнослужащих. Первая партия теплых посылок уже отправлена – это носки, балаклавы, варежки, воротники, жилеты и конечно письма с добрыми словами.