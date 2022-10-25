Мошенники обманули семью из Нефтеюганска и украли у них больше полумиллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске 18-летняя местная жительница, ее 46-летняя мать и 42-летний отчим обратились в полицию и рассказали, что все они стали жертвами одного мошенника.

Так, молодой девушке поступил звонок от сотрудника банка, который сообщил ей, что на её имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы защитить свои деньги девушке посоветовали срочно подать заявку на «зеркальный» кредит», а полученные деньги нужно было перевести на счет, который будет принадлежать ей, но доступ к нему обещали предоставить позднее.

Девушка выполнила все условия, но специалист позвонил снова и сообщил, что мошеннические действия не прекратились. Так как кредит самой югорчанке уже не предоставляли, она попросила помочь маму. И схема перевода денег повторилась снова. А через несколько дней «сотрудник банка» объявился снова с той же легендой. И теперь кредит взял отчим, но при этом ловкий злоумышленник решил пойти до конца. Он уговорил 42-летнего нефтеюганца продать машину и отправить деньги на «счет» падчерицы.

В итоге семья потеряла 549 тысяч 892 рубля, причем большая часть денег оформлена в кредит.

Возбуждено уголовное дело.