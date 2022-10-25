В Югре 25 октября 2022 года пройдет небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре будет облачно с прояснениями, ночью и утром пройдет небольшой снег. Днем возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, днем -1, +4 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °С, днем +1, +3 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.