Фото: Казенное учреждение «Центроспас-Югория»

Спасатели спустили с гаража мужчину, которому требовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда Октябрьского района учреждения «Центроспас-Югория» 22 октября выезжали в гаражный кооператив на улице Чернышева в Нягани по сообщению: мужчина залез на крышу своего гаража, ему стало плохо, нуждается в медицинской помощи - сообщили в учреждении.

Спасатели уложили мужчину на носилки, зафиксировали альпинистской веревкой и провели безопасный спуск. Пострадавшего передали медикам скорой медицинской помощи.