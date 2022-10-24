Проект югорского моста через Обь представлен на международной выставке

Фото: официальное сообщество нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Проект моста через Обь представлен на международной выставке.

Делегация Югры презентовала проект нового моста в Сургутском районе на специализированной выставке «Дорога-2022» в Казани. Комиссия рассказала о транспортном потенциале региона, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он станет частью федерального транспортного коридора Тюмень – Сургут – Салехард и разгрузит дорожный трафик. Поэтому он особо значим не только для Югры, но и для всей страны.

Как сообщили в официальном сообществе нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работы ведутся с опережением графика по нацпроекту. На строительство выделено больше 60 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2025 года.