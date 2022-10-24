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НовостиПроисшествия24 октября 2022 15:09

В Нижневартовске организована проверка по факту воспрепятствования работе журналистов

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
Виктория Терина
В Нижневартовске организована проверка по факту воспрепятствования работе журналистов

В Нижневартовске организована проверка по факту воспрепятствования работе журналистов

Фото: Татьяна Коркина

Следователи Нижневартовска проведут проверку по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным СУ СК РФ по ХМАО, 24 октября 2022 года в помещении Нижневартовского городского суда подсудимая по одному из уголовных дел, во время подготовки сюжета о судебном процессе, напала на журналистов съемочной группы окружного телеканала.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение - рассказали в ведомстве.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Радужного ответит по закону за пьяное нападение на полицейского.