Переселенцы из Донбасса посетили концерт Симфонического оркестра в центре «Югра-Классик»

Фото: Администрация Сургутского района

Администрация Сургутского района помогла собрать и отправить переселенцев из Донбасса в Сургутском районе в Концертно-театральный центр «Югра-Классик». Жители ДНР и ЛНР посетили концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

– Билеты предоставил Департамент культуры Югры. Мы пригласили более 40 переселенцев. Кто-то смог оперативно собраться и поехать, кто-то уже занят работой, кто-то с детьми не имеет возможности выехать. Люди налаживают жизнь, и все-таки 16 человек смогли выбраться, – рассказала начальник отдела реализации культурной политики администрации Сургутского района Ольга Шабалина.

Как отметили в региональной администрации, гастроли Мариинского театра проходят в Югре регулярно. За 15 лет они приезжали уже больше 20 раз.