В Югре нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал человек

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре нетрезвый водитель спровоцировал ДТП. Авария произошла по вине 48-летнего мужчины, который управляя автомобилем «Suzuki», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», под управлением 36-летнего мужчины. По инерции «ВАЗ» отбросило на движущийся впереди автобус.

В итоге в автоаварии водитель «ВАЗ» получил травмы. После медицинского освидетельствования выяснилось, что в мужчина был пьян.

Только за прошедшую неделю, с 15 по 21 октября 2022 года, в Югре задержано 120 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортом средствами с признаками опьянения.