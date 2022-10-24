В Сургуте построят новый металлургический комплекс

Фото: Администрация Сургута

В 2023 году в Сургуте появится новый металлургический комплекс. Это будет микро-металлургический комбинат, с объемом выпуска восемь тысяч тонн готовой продукции в месяц.

Там планируют выпускать заготовку и металлопрокат строительного назначения: металлические изделия специального назначения, такие как балки, швеллеры, уголки и другое. Также планируют построить цех металлоконструкций и горячего цинкования, склады материалов и готовой продукции, а также участок подготовки складирования лома.

На предприятии планируют развивать новое для региона направление металлургии – переработку лома черных металлов. Благодаря этому в Югре появится больше 300 дополнительных рабочий мест.

Сейчас уже проведена оценка воздействия на окружающую среду, все расчеты подтверждают исключение превышений вредных химических веществ в Сургуте и близлежащих районах.