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НовостиПроисшествия24 октября 2022 13:09

Югорчанин искал спутницу на ночь и стал жертвой мошенников

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Югорчанин искал спутницу на ночь и стал жертвой мошенников

Югорчанин искал спутницу на ночь и стал жертвой мошенников

Фото: Татьяна Коркина

Мошенники под предлогом оказания интим-услуг выманили у югорчанина 217 тысяч рублей. Об этом полицейским рассказал 30-летний житель Сургута, который находился на сессии в Нижневартовске и стал жертвой мошенников.

Мужчина решил скрасить свой досуг и воспользоваться услугами девушек легкого поведения. Югорчанин начал обзвон объявлений, размещенных на различных сайтах, но никто ему не отвечал. Вскоре мужчине перезвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что из – за звонков произошел сбой в работе сайта и он сейчас заблокирован. Собеседник начал шантажировать парня, что если он не возместит услуги разблокировки онлайн - кассы и специализированной программы, то об его увлечениях узнает его семья.

В итоге северянин перечислил за «неоказанные услуги» 217 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.