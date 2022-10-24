Югорчанин искал спутницу на ночь и стал жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Мошенники под предлогом оказания интим-услуг выманили у югорчанина 217 тысяч рублей. Об этом полицейским рассказал 30-летний житель Сургута, который находился на сессии в Нижневартовске и стал жертвой мошенников.

Мужчина решил скрасить свой досуг и воспользоваться услугами девушек легкого поведения. Югорчанин начал обзвон объявлений, размещенных на различных сайтах, но никто ему не отвечал. Вскоре мужчине перезвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что из – за звонков произошел сбой в работе сайта и он сейчас заблокирован. Собеседник начал шантажировать парня, что если он не возместит услуги разблокировки онлайн - кассы и специализированной программы, то об его увлечениях узнает его семья.

В итоге северянин перечислил за «неоказанные услуги» 217 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.