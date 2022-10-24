В Белоярском участковый помог пожилому мужчине, которому стало плохо на улице

Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском районе на лавочке в Сквере Победы лежал пожилой мужчина. Прохожие позвонили в полицию и на место незамедлительно выехал участковый - младший лейтенант полиции Акжол Кочкорович Кошназаров.

Выяснилось, что 66-летний мужчина возвращался из больницы после укола. Присел на ближайшую лавочку, когда стало плохо, что не смог даже позвонить супруге по сотовому телефону. Полицейский доставили его в приемное отделение Белоярской районной больницы. Врачи привели пенсионера в чувства и позвонили супруге.

Жена белоярца поблагодарила полицейских за неравнодушие, помощь, вежливость и профессионализм. Мужчину передали супруге, но уже после того, как убедились, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.