В Югре повысили безопасность полетов воздушных судов на малых высотах

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«Россети Тюмень» завершили техническое обслуживание светового ограждения опор ЛЭП высотой с 50-этажный дом в Октябрьском районе ХМАО-Югры. Профилактические мероприятия выполнены на воздушных линиях 110 кВ «Красноленинская — Рогожниковская 1, 2» и «Сергино — Октябрьская 1, 2».

Высота линий электропередачи в данной местности достигает 148 метров. Для обеспечения безопасности движения воздушного транспорта, выполняющего полеты на низких высотах, энергообъекты имеют дневную маркировку (окраску) и световое ограждение.

На четырех опорах энергетики проверили работу оборудования, а также источников основного и дополнительного питания. Помимо этого, проведена ревизия целостности изоляции, заменены лампы и аккумуляторные батареи, а также очищены стеклянные колбы светильников.

Выполненные мероприятия повысили безопасность движения воздушного транспорта в темное время суток. Отметим, что в зоне обслуживания электросетевой компании светоограждением оснащены 29 воздушных линий электропередачи.