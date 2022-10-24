Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Добровольцы Югры обучат мобилизованных навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщили в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

- В Елань (Свердловская область) выехала группа добровольцев Гуманитарного корпуса Югры. Сертифицированные инструкторы из Нижневартовска, Нягани, Сургута, Ханты-Мансийска проведут двухдневные курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Центрального военного округа - говорится в сообщении.

Благодаря гранту губернатора Югры были закуплены необходимые тренажеры, манекены и оборудование. Кроме того, с добровольцами встретилась директор департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры Елена Шумакова. Она лично передала в пункт сбора гуманитарной помощи снаряжение, одежду, продукты и товары первой необходимости для добровольцев и мобилизованных.

Как отметили в ведомстве, югорчане уже направили более 500 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. В регионе работает 31 пункт приема. Сейчас в них собрано почти 19,5 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и 61 тонна для мирного населения.