Мобильный оператор обеспечил туристов из Югры связью на Эльбрусе

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МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус - одна из наиболее популярных туристических точек в России. В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 30% больше жителей Югры и Ямала, чем в прошлом. Вырос и мобильный трафик туристов из нашего региона – на 75%, а общий объем переданных фото и видео составляет около 1,5 тысячи гигабайтов. Этого достаточно, чтобы поделиться 300 тысячами снимков с красотами Эльбруса.

Наличие мобильной связи на горной вершине – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой

высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что даёт возможность обеспечить отказоустойчивость

инфраструктуры.

- Северный Кавказ - популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах.

Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций, - комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.