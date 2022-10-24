В Ханты-Мансийске отменят новогодний фейерверк и праздничный концерт на Центральной площади

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске откажутся от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и «СПА фестиваля» на Новый год. Такую информацию сообщил хантымансийцам глава города Максим Ряшин.

- Сейчас лучшие сыны Отечества отстаивают интересы Родины с оружием в руках. Нам как никогда важно сплотиться, поддержать их боевой дух, создать атмосферу заботы для их родных и близких. После обсуждений с коллегами и представителями общественных организаций, приняли решение по изменению программы праздничных мероприятий - сообщил Ряшин.

Но при этом лишать праздника детей Максим Ряшин не планирует. Все детские и семейные мероприятия проведут как и прежде, - это и утренники, и ёлки, и «Чумовая улица», а также «Резиденция ёлки».

- Обязательно украсим к Новому году наш любимый город, используя конструкции, которые приобретали ранее. В декабре приступим к строительству ледовых городков. Они будут созданы на Центральной площади - по мотивам сказок А.С. Пушкина, на площади Свободы – детского поэта Корнея Чуковского - добавил глава города.

Максим Ряшин выразил надежду, что земляки поддержат решения отказаться от фейерверка и праздничного концерта.