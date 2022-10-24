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НовостиПроисшествия24 октября 2022 9:42

Житель Когалыма рискует попасть в тюрьму за нетрезвое вождение

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Павел Посевин
Житель Когалыма рискует попасть в тюрьму за нетрезвое вождение

Житель Когалыма рискует попасть в тюрьму за нетрезвое вождение

Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме за повторное нетрезвое вождение задержали местного жителя.

Как отметили в местном отделении полиции, на улице Романтиков в дневное время нарядом ДПС был остановлен автомобиль под управлением 38-летнего водителя, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. При этом от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав.

Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.

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