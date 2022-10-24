Спортсменка из Радужного завоевала титул «Чемпиона России» по боксу

Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Диана Пятак из Радужного завоевала титул «Чемпиона России» по боксу.

Чемпионат России по боксу среди женщин завершился в Краснодаре, который был приуроченный к 30-летию Федерации бокса России. В соревнованиях участвовали больше 200 девушек из 50 регионов страны. Югру представили 7 спортсменок из Пыть-Яха, Радужного, Мегиона и Ханты-Мансийска.

По итогам турнира Диана Пятак из Радужного завоевала золотую медаль и титул «Чемпиона России». Спортсменка выступила в весовой категории свыше 81 кг. В финале она столкнулась с Татьяной Богдановой из Иркутской области. И выиграла ей со счетом 2:3.

Напомним, югорские спортсмены завоевали первые золотые медали на соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.