Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 октября 2022 года увеличилось на 138 человек Фото: Татьяна Коркина

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 248 462 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 138 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 41, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 28, Нефтеюганске - 13, Нягани - 2, Сургутском районе - 4, Советском районе - 8, Урае - 8, Мегионе - 5, Югорске - 2, Когалыме - 4, Кондинском районе - 2, Октябрьском районе - 1, Радужном - 6, Нижневартовском районе - 2, Пыть-Яхе - 7, Ханты-Мансийском районе - 1.

На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 6 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 137 случаях. За сутки на COVID обследованы - 939 человек, всего прошли обследование 3 524 006.

За весь период от COVID - умерли 2 585 человек. За сутки выписались по выздоровлению 138 человек, за весь период пандемии вылечились 244 175 жителей Югры.