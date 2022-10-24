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НовостиОбщество24 октября 2022 5:31

За неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров

Основной причиной пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности
Денис Михайлов
За неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров

За неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров

Фото: Татьяна Коркина

В Югре с 17 по 23 октября пожарные ликвидировали 35 пожаров. Сотрудники МЧС спасли имущество и материальные ценности граждан и на сумму более 30 миллиона рублей.

В большинстве случаев горели: жилые дома (8), дачи (6), бани (5), гаражи (1) и транспортные средства (4). Основная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, зафиксировано одно происшествие на воде, в котором погиб один человек.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, мы писали ранее о том, что в поселке Белый, который находится в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа – Югры горит заправка. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв.