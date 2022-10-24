Кражи, наркотики: в Югре за выходные зарегистрировано 99 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 99 преступлений, по горячим следам раскрыто 65. Одно из происшествий произошло в Березовском районе. Это произошло в квартире дома по улице Мира в поселке Игрим. Он похитил чужую банковскую карту и через бесконтактную оплату покупок в различных магазинах поселка, похитил с карты 20 тысяч рублей. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

В Сургуте на территории дачного участка по улице Межевая ПСК «Искра» мужчина похитил 4 колеса общей стоимостью 15 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В Нижневартовском районе по факту хранения наркотиков задержана девушка. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержана подозреваемая, которая воспользовалась найденной банковской картой и оплатила ею товары на 7 тысяч рублей. Нарушительница находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.