В Нижневартовске приземлился самолет с неисправным двигателем

Фото: Международный аэропорт Нижневартовск

Самолет с неисправным двигателем приземлился в Нижневартовске. Это произошло около 6 утра по местному времени, 21 октября. После посадки в самолете не включился реверс тяги двигателя. Об этом сообщили в телеграм-канале «Aviaincindent».

- После посадки А-319 у самолете не включился реверс тяги двигателя. Пострадавших нет. Воздушное судно без видимых повреждений - говорится в сообщении.

Известно, что на борту было 155 пассажиров. Самолет выполнял рейс из московского Домодедово в Нижневартовск.

Напомним, мы сообщали о том, что ы небе над Югрой зафиксировано опасное сближение двух самолетов с пассажирами. Инцидент произошел в небе в 50 километрах от Саранпуля Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа.